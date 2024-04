Schianto contro un muro, ragazza in codice rosso

SANTA MARIA A VICO – È stata accompagnata in codice rosso all’ospedale di Caserta la ragazza che, ieri pomeriggio, è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Santa Maria a Vico.

L’impatto si è registrato tra via Pesce e la Nazionale Appia.

La vettura, una Fiat 500, ha impattato contro un muro, dopo aver superato un’altra auto.

L’altro soggetto in macchina è stato portato in ospedale ma non è in gravi condizioni.

Per quanto riguarda la trentenne, a quanto pare la giovane si è stabilizzata e le condizioni sono migliorate.