Schianto davanti all’Apollo. La madre: “Giovanni ha aperto gli occhi”

CURTI – “Giovanni si sta svegliando, non è ancora cosciente, ma ha aperto gli occhi finalmente. Sia ringraziato il Signore e tutti voi che mi avete tanto sostenuta con le preghiere. Ora sia per Giovanni che per Ylenia è necessario continuare a pregare. C’è ancora tanto tanto da fare. Finché sono in rianimazione i medici non sciolgono la prognosi”.

E’ con questo messaggio che la madre del giovane di Curti, rimasto coinvolto due settimane fa, insieme alla fidanzata Ilenia, in un terribile incidente sull’Appia, dà la rincuorante notizia di una netta miglioria delle condizioni cliniche del ragazzo, ringraziando tutti i medici, del reparto di rianimazione, che si stanno prodigando per salvare la vita al giovane.

Giovanni non è del tutto cosciente, ma ha aperto gli occhi. Un segnale più che positivo.