SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si registrano 13 km di coda in direzione Roma tra Santa Maria Capua Vetere e Capua a causa di un incidente. A riferirlo è la società Autostrade. Il sinistro vede coinvolti un furgone e due auto. Il traffico in questo momento scorre su due corsie. A chi viaggia in direzione di Roma si consiglia di uscire alla stazione di Caserta Nord, percorrere la SS7 Via Appia e fare rientro in autostrada dalla stazione di Capua.