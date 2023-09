L’incidente si è verificato poco fa.

VILLA LITERNO/POMIGLIANO. Un incidente si è verificato poco fa in Autostrada, tra l’uscita Villa Literno-Pomigliano e Caserta Sud. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro sulla quale procede la polizia stradale. Forti rallentamenti si sono registrati nel tratto dell’A1 anche se, pare, non vi siano feriti gravi.