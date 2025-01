Schianto in moto, Danilo muore a 36 anni. Gli amici: “Era un ragazzo speciale con un grande cuore”

A ricordarlo sono gli amici e colleghi del birrificio POPP di Malta dove il giovane ha perso la vita in un tragico schianto in sella alla sua moto mentre attraversava il tunnel Triq Mikiel Anton Vassalli

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Manifestazioni di dolore e vicinanza alla famiglia di Danilo De Dominicis, 36 anni, arrivano anche da Malta dove lo stesso da qualche tempo risiedeva e lavorava, che ha perso la vita mentre, proprio a Malta attraversava il tunnel Triq Mikiel Anton Vassalli in sella alla sua moto.

Per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo delle due ruote finendo contro le pareti del tunnel e cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente un’ambulanza che ha trasportato la vittima in gravi condizioni all’ospedale Mater Dei, dove purtroppo è stato dichiarato il decesso poco dopo l’arrivo.

Il negozio di birra artigianale POPP ha dichiarato che De Dominicis era un collega e un cliente e che erano addolorati per la perdita di un “ragazzo molto speciale con un grande cuore e un’energia che ha lasciato il segno in chiunque lo conoscesse“. Pubblicando una foto di De Dominicis che si diverte a una festa, hanno detto che è così che volevano ricordarlo. “Vogliamo ricordarlo così, circondato da birra e brave persone che lui amava. Brindiamo a lui questo fine settimana”, hanno detto.

Il datore di lavoro di De Dominicis, RiskCap International, si è detto addolorato nel ricevere la notizia della sua scomparsa. “Era un membro stimato del nostro team a Malta e ha contribuito notevolmente alla nostra organizzazione”.