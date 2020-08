CASTEL VOLTURNO/LUSCIANO – Un grave incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 12,00 in zona Ischitella a Castel Volturno. Stando ad una prima ricostruzione una giovane coppia, di Lusciano; 23 anni lui, 19 anni lei, in sella ad uno scooter sono rimasti coinvolti in un sinistro all’altezza della rotonda. Trasportati entrambi al pronto soccorso di Pineta Grande. A destare preoccupazione le condizioni della giovane passeggera apparse da subito molto serie.