FOTO. ADDIO NICOLA. Incidente mortale tra Caivano e MARCIANISE. Muore 38enne casertano

Il giovane alla guida ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro il guardrail. Per la vittima non c’è stato nulla da fare

CASERTA/MARCIANISE/– Si chiamava Nicola Rivetti, nato a Caserta il 13 aprile del 1984, il 38enne che ieri sera, poco dopo la mezzanotte, ha perso la vita in un tragico schianto lungo la strada Sannitica che da Pascarola, Caivano, porta a Marcianise.

L’auto sulla quale viaggiava l’uomo, che lavorava in un ristorante di Casertavecchia, in compagnia di altri due amici, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è andata a schiantare contro un guard rail in prossimità di una curva.

Alla

guida un 24enne, trasportato in ospedale a Frattamaggiore: non in pericolo di vita mentre l’altro passeggero, anch’egli classe 1998, è ricoverato in una struttura sanitaria del napoletano in prognosi riservata e in pericolo di vita.