Schianto mortale lungo la Statale, 24enne arrestato per omicidio: guidava sotto l’effetto della droga

Tragico il bilancio: un morto e due feriti

CASERTA/MARCIANISE – Schianto mortale lungo la Sannitica, tra Marcianise e Caivano, arrestato conducente dell’auto. E’ risultato positivo al droga test G.I., 24 anni di Napoli, il giovane alla guida della Seat Ibiza che questa notte ne ha perso il controllo andandosi a schiantare contro un guard rail, causando la morte di Nicola Rivetti, 38 anni di Caserta. Accusato di omicidio stradale è attualmente ricoverato in gravi condizioni in ospedale così come il terzo ragazzo, A.D.C., anche lui casertano, che si trovava a bordo dell’auto le cui condizioni rimangono ancora gravi, motivo per il quale i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.