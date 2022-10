Schianto mortale, sequestrati i cellulari dei due fidanzati

PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Novità circa la tragica morte dei 26enni Francesco Ferrara di Parete e la sua fidanzata Isabella Augello di Monza. Gli agenti della polizia stradale di Imperia su disposizione della Procura di Imperia hanno sequestrato i telefoni cellulari dei due giovani deceduti ieri notte in uno schianto contro un pilone dell’ex ferrovia a San Lorenzo al mare. Questo accertamento nasce dall’esigenza investigativa di accertare o meno la possibilità che il conducente stesse al telefono al momento del drammatico impatto. Dopo l’autopsia la salma rientrerà a Parete paese natale del giovane per i funerali. Ferrara era alla guida della sua Bmw ed era in servizio da pochi mesi presso il carcere di Valle Armea, a Sanremo.L’autopsia sarà utile anche per capire se Ferrara possa essere stato colto da un malore. Le comunità sono sotto shock per l’accaduto.