CALVI RISORTA/CASERTA – Schianto la scorsa notte nel territorio comunale di Calvi Risorta. A rimanere coinvolti sono stati due giovani di 26 e 27 anni. Entrambi feriti, i due sono stati trasportati in strutture sanitarie. Uno dei due giovani è un carabiniere di Capua, ricoverato in ospedale a Sessa Aurunca al San Rocco, mentre l’amico, in condizioni più serie, si trova al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La prognosi resta riservata.