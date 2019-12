Schianto sulla Provinciale all’uscita AVERSA sud. Feriti i conducenti

LUSCIANO/PARETE (Lidia e Christian de Angelis) – Grave incidente stradale lungo la Provinciale 335 poco dopo l’uscita Aversa Sud direzione Lago Patria. E’ accaduto intorno alle 16:30 di oggi, due auto si sono scontrate e i conducenti sono rimasti feriti. Un’auto, forse per un sorpasso azzardato, si è schiantata su un lato con una seconda vettura, danneggiandola e finendo la stessa contro il guardrail. Terrore tra i presenti e gli automobilisti in transito i quali hanno allertato i soccorsi che, giunti sul posto, hanno medicato i feriti. Sul luogo dell’incidente presenti anche le forze dell’ordine, pare, per accertare le reali dinamiche dell’incidente.