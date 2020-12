Schianto sulla provinciale. Coniugi finiscono in ospedale

BELLONA – Marito e moglie di Bellona, entrambi 40enni, sono stati coinvolti in un incidente stradale sulla provinciale finendo al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese, trasportati dai sanitari del 118.

Nello schianto avrebbero riportato diversi traumi e contusioni, ma non sono in pericolo di vita. La prognosi per i due coniugi è di 10 giorni.