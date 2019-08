DRAGONI – Bruttissimo incidente, nel pomeriggio del 19 agosto, per M.D.M., 28enne di Dragoni. Il giovane stava percorrendo la strada statale 158 a bordo della sua auto per rientrare a casa, quando, per motivi ancora da accertare, è andato a schiantarsi all’altezza di Tecno Sud. Nell’impatto il 28enne, soccorso e trasportato all’ospedale civile di Caserta, ha riportato un trauma cranico importante e diverse fratture.