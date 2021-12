MADDALONI/CASERTA – Incidente sulla Variante Anas tra lo svincolo Saint Gobain zona industriale di Caserta e quello di Maddaloni. Stando ad una prima ricostruzione una vettura, guidata da una donna, si è scontrata con un’ambulanza. Sul posto gli agenti della polizia locale di Maddaloni per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Per la donna alla guida della vettura si è reso necessario il trasporto in ospedale.