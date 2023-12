Schianto sulla Variante, due sorelle messe in salvo da sindaco e consiglieri comunali

Brutto incidente nei pressi dell’uscita Saint Gobain

CASERTA Un brutto incidente quello accaduto un paio di ore fa a due sorelle di S. Maria a Vico. Le donne, mentre percorrevano la variante, nei pressi dell’Uscita Saint Gobain, dopo un testacoda hanno preso in pieno il guardrail. Per loro, fortunatamente, solo qualche escoriazione anche se sul posto si è subito portata l’ambulanza. Pare che i primi soccorsi siano stati portati, comunque, dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali che stavano recandosi in Provincia per le elezioni che si stanno tutt’ora svolgendo nella sede dell’ente, proprio nell’area Saint Gobain.