VAIRANO PATENORA – Brutto incidente all’incrocio tra via Napoli e via Abruzzi a Vairano Patenora. A scontrarsi, forse per una mancata precedenza, sono stati un tir e un’auto alla cui guida vi era un anziano del posto che è rimasto ferito lievemente.

Notevoli, invece, le ripercussioni sul traffico veicolare che ha subito rallentamenti.