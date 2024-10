Schianto tra un furgone e un tir sulla Statale: UN FERITO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – È di un ferito non grave il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina nel territorio comunale di Dragoni, lungo la Statale 372, nota come la Telesina, che prende inizio presso il casello di Caianello dell’autostrada A1 e termina a Benevento sul Raccordo Anulare 9, all’intersezione con la SS 7 Via Appia.

Un impatto, quello tra il tir e il furgone coinvolti nell’incidente, che ha costretto l’Anas a chiudere un tratto della Statale, disponendo le uscite obbligatorie a Pietravairano e a Vairano Patenora.