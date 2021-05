Scippata a un passo dal postamat l’ex-moglie 45enne di un noto RAS della camorra

SAN FELICE A CANCELLO – Anna Bernardo, 45 anni, pregiudicata di San Marco Trotti ex moglie del ras locale Tonino Piscitelli, detto “o’ zannuto”, da tempo detenuto.

La donna si stava recando stamattina all’ufficio postale di Cancello scalo per prelevare una somma di danaro. Proprio nel momento in cui si stava avvicinando al postamat è stata abbordata da un’auto con una persona a bordo apparentemente di mezza età, che le ha scippato la borsa, strattonandola.

Il malvivente ha portato con sé anche il portafogli, riposto nella borsa scippata e contente la somma di 100€. Lo strattone solo per poco non ha causato la caduta della donna la quale, non ha immediatamente presentato la denuncia ai carabinieri, che poi, l’hanno chiamata nel momento in cui un passante è riuscito a trovare il portafogli naturalmente privo di €100, portandolo proprio alla caserma dei carabinieri che lo hanno restituito alla legittima proprietaria. Anna Bernardo in passato arrestata per reati legati al traffico degli stupefacenti gestito dalle organizzazioni criminali del territorio di San Felice, di Santa Maria a Vico e dintorni.

Da un po’ di tempo a questa parte svolge il lavoro onesto di badante e purtroppo stamattina ha incontrato un malvivente di quelli che di solito si appostano proprio nei pressi delle aree bancomat e postamat per scippare e derubare ignare vittime.