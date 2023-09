SCONTRI CASERTANA-PAGANESE. Arrivano le prima condanne per due giovanissimi tifosi dei falchetti

CASERTA – Prime condanne per gli incidenti di Paganese-Casertana avvenuti lo scorso 22 gennaio. Ieri sera, mercoledì, in otto hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore.

In queste ore, quindi, state emesse otto condanne, due per tifosi della Casertana, 6 per supporter della squadra salernitana.

I due tifosi casertani, Giuseppe S. e Antonio B., ragazzi giovanissimi originari di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, hanno ricevuto una pena a 5 anni e nove mesi. Uno dei due tifosi casertani, per difendersi dall’aggressione degli ultras paganesi, in numero maggiore e posti davanti a lui, avrebbe utilizzato un palo della segnaletica, in modo da tenere lontano i sedicenti tifosi della squadra salernitana.

I due ragazzi casertani sarebbero già pronti a presentare, con il supporto legale dell’avvocato Bruno Moscatiello, ricorso in corte di Appello, sicuramente per quanto riguarda la contestazione del reato di devastazione.

Alcune pene sono relative a pochi mesi di reclusione che, quindi, “sporcheranno” la fedina penale degli imputati, ma non provocheranno limitazioni della libertà, ma, come visto, ci sono anche condanne a cinque anni che, una volta terminato l’eventuale iter dinanzi a corte di Appello e Cassazione, potrebbero divenire esecutive, sempre che i giudici di seconda e ultima istanza dovessero ritenere, però, corretto l’impianto della sentenza del gip nocerino.

Il rito ordinario è stato disposto per uno solo degli imputati, mentre altri 11 hanno scelto di patteggiare la pena.