Scontro frontale nella notte. Auto finisce nella scarpata, il conducente estratto dalle lamiere grave in ospedale

VILLA LITERNO Un terribile impatto tra due auto ed una delle vetture finisce nella scarpata. E’ accaduto nella tarda serata di ieri lo scontro frontale in via delle Dune a Villa Literno: nel forte impatto una delle vetture è uscita fuori di strada finendo nella scarpata. Subito sono state allertati i soccorsi. I vigili del fuoco di Aversa e Mondragone hanno poi estratto il conducente dalle lamiere che è stato poi trasportato in ospedale, presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Sull’incidente indagano i carabinieri.