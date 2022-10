SPARANISE – Si √® verificato un incidente lungo la Strada Statale 7 – Appia, in prossimit√† del bivio per Sparanise. Due furgoni si sono scontrati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Teano. Uno dei conducenti √® stato estratto dalle lamiere, affidato al 118 e portato nell’ospedale San Rocco. Lievi ferite per l’altro conducente.