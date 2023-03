SANTA MARIA A VICO – Un brutto incidente si è verificato all’alba di questo sabato a Santa Maria a Vico, sul cavalcavia della Nazionale Appia. A scontrarsi due Jeep Compass. L’impatto è stato così forte da svegliare i residenti e determinare l’apertura di tutti gli airbag.

Sul posto la Polizia e un’ambulanza, ma per fortuna non si è reso necessario il trasporto in ospedale per nessuno dei passeggeri.