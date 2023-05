Sul posto 118 e vigili urbani.

MARCIANISE. Uno scontro che poteva avere ben più gravi conseguenze, si è verificato nel pomeriggio a Marcianise, in via Peschiera. Qui, una Panda con a bordo due persone si è scontrata con un autocarro. Sul posto sono giunti i vigili urbani, per accertare la dinamica dell’incidente e veicolare il traffico, e i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere i due feriti.