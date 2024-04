Scoperto con la droga in casa mentre è ai domiciliari: 25enne spedito in cella

.

FALCIANO DEL MASSICO/MONDRAGONE – I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, nella giornata di mercoledì, hanno tratto in un arresto Raffaele C., 25 anni già ristretto ai domiciliari. Il 25enne all’esito del controllo dei militari è stato trovato in possesso di numerose dosi di droga. Ieri mattina la convalida del fermo da parte del giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a seguito del quale il 25enne è stato condotto in cella.