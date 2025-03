Scoperto fabbro clandestino in garage: sequestro e multa da 10.000 euro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Un 42enne di Carinaro è stato denunciato dai Carabinieri per aver avviato una piccola fabbrica di lavorazione del ferro, una fucina illegale nel garage di casa sua, senza alcuna autorizzazione. I militari, durante un controllo, lo hanno trovato proprio mentre lavorava il ferro.

Quando gli è stato chiesto di mostrare le necessarie autorizzazioni, l’uomo ha ammesso di non averne. I carabinieri hanno sequestrato i locali e imposto una multa di 10.000 euro. La fucina era priva delle licenze per la lavorazione del ferro e per le emissioni atmosferiche.