Scoppia il cluster degli indiani nell’azienda agricola: 14 casi in tre famiglie

CASERTA – Covid in un’azienda agricola in provincia di Caserta. Alcuni lavoratori indiani, ma residenti a Venafro, in provincia di Isernia, sono stati messi in isolamento già da alcuni giorni, insieme alle loro famiglie. In tutto 14 persone.

A confermarlo il sindaco della cittadina molisana, Alfredo Ricci che spiega la natura del cluster: “Lunedì uno di loro era risultato positivo, per cui anche gli altri colleghi con le loro famiglie erano stati messi in isolamento da alcuni giorni. Oggi si è avuto il risultato di positività per queste famiglie. A tutti un grande in bocca al lupo .

Siamo in contatto continuo con Asrem che sta facendo tutto quello che serve.

Sono numeri importanti, a cui non eravamo più abituati, e che ci confermano la necessità di mantenere ogni attenzione in ogni occasione. In ogni caso, al momento la situazione è sotto controllo”.