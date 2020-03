Secondo tentativo di suicidio per il 57enne che voleva buttarsi dai Ponti della Valle. Salvato in extremis

VALLE DI MADDALONI (tp) – È stato sottoposto a trattamento sanitario P. V. 57 anni, coniugato, di Valle di Maddaloni. È la seconda volta che il 57enne tenta il suicidio in poco tempo a causa di una forte depressione. Oggi pomeriggio è stato salvato dal pronto intervento dei Carabinieri e di alcuni agenti di Polizia del locale commissario di Maddaloni, che appena hanno ricevuto la chiamata da parte di alcuni parenti dell’uomo sono intervenuti sul posto e hanno tranquillizzato P. V. e lo hanno convinto a non lasciarsi cadere. Sul posto per assicurarsi dello stato di salute del 57enne è intervenuto anche il primo cittadino Francesco Buzzo e il personale del 118 per sottoporlo a cure mediche.