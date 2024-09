Segrega la moglie in casa per anni e la costringe a rubare, SCARCERATO 34enne

Arrestato lo scorso 23 agosto dagli agenti della polizia di Stato di Caserta che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli.

CURTI – I giudici dell’ Ottava sezione del tribunale della Libertà hanno annullato l’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Tonicel Ciurariu, 34enne rumeno residente a Curti, difeso dall’ avvocato Ferdinando Letizia, arrestato lo scorso 23 agosto, per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, dagli uomini della polizia di Stato di Caserta che hanno dato dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli.

Secondo l’ accusa l’ avrebbe segregata in casa e poi costretta a commettere furti in appartamenti.

Nello stesso procedimento erano state coinvolte la madre e la sorella colpite da divieto di dimora nel Comune di Curti. Interrogato dal gip lo scorso 24 agosto Tonicel Ciurariu aveva respinto ogni accusa.