“Sei dosi di vaccino anti covid iniettate ad un detenuto nel carcere di S.MARIA C.V.”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sei dosi di vaccino sarebbero state somministrate per errore ad un detenuto del carcere di Santa Maria Capua Vetere. A denunciarlo è la garante della provincia, Emanuela Belcuore. Secondo una prima ricostruzione, il flacone non sarebbe stato diluito, ma iniettato interamente, valendo quindi come sei dosi.

Dopo la somministrazione, il detenuto ha accusato malessere ed è stato trasportato all’ospedale di Sessa Aurunca. “Ha paura di possibili reazioni“, spiega a LaPresse Belcuore “Mi hanno riferito che si è trattato di un errore umano, e posso anche capirlo. Ma dovuto a cosa? Al fatto che i turni sono troppo pesanti? C’è sicuramente bisogno nell’area sanitaria di più personale“. Belcuore poi conclude: “Scriverò al dirigente dell’Asl Caserta per invitarlo a verificare di persona la situazione, per capire cosa manca, come ad esempio i presidi fissi nei reparti Danubio e Senna. Vorrei che questo da carcere degli orrori diventasse carcere dei migliori“.