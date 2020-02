Senza soldi per comprare gli occhiali. Denunciato il 31enne che voleva darsi fuoco nel Comune

MADDALONI – Il caos provocato ieri in Comune a Maddaloni ad opera di un uomo che minacciava di darsi fuoco (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO DI IERI), dopo essersi cosparso di benzina, è durato 4 ore. Luigi C., 31 anni, ipovedente, da oltre un mese aspettava di essere convocato dai servizi sociali. Attendeva l’aiuto economico e il sussidio sanitario che gli avrebbe permesso di acquistare gli occhiali di cui ha bisogno, in un periodo in cui anche il lavoro saltuario scarseggia.

La convocazione attesa per più di un mese e mai arrivata, ha scatenato la reazione drammatica di ieri. Il 31enne si era recato in Municipio e cercava il sindaco Andrea De Filippo; quando ha capito però che non avrebbe risolto il problema in giornata, si è cosparso il capo e i vestiti con la benzina che teneva stipata in una bottiglia di plastica, minacciando di darsi fuoco. Ma l’intervento degli agenti della municipale, di polizia e carabinieri hanno permesso di fermare l’uomo subito.

Dopo una lunga trattativa, funzionari dei servizi sociali hanno valutato le richieste pendenti, permettendo lo sblocco della situazione. Al termine del gesto, il 31enne è stato denunciato per minaccia aggravata, mentre l’accusa di sospensione dal pubblico servizio è caduta perchè gli uffici anagrafe e tributi (situati al piano rialzato dove è avvenuto l’episodio), hanno continuato a ricevere gli utenti.