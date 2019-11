Sequestrata roulette piena di rifiuti lungo la Domiziana

LITORALE – Nel corso dei servizi di vigilanza stradale, all’interno di una piazzola di sosta al km 43 della Superstrada 7 Quater Domitiana, in direzione Roma, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Napoli ha recuperato una roulotte senza targa che all’interno presentava una ingente quantità di rifiuti, anche pericolosi, quali una lavatrice rotta, un materasso malridotto, mobili e suppellettili rotti e sporchi, vari sacchi con spazzatura maleodorante, giocattoli rotti, abbigliamento sporco e stracciato.

Dopo aver provveduto a porre in sicurezza il tratto di strada interessato, con l’ausilio del personale dell’Anas, la roulotte, in pessime condizioni d’uso e in stato totale di abbandono, è stata sequestrata.

Gli accertamenti effettuati sul numero di telaio non hanno ancora consentito di risalire all’identità del proprietario della roulotte e sono in corso indagini finalizzate all’identificazione del responsabile di tale scempio.