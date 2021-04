SESSA AURUNCA. Accusato di bancarotta fraudolenta insieme al padre. Ecco la sentenza per noto imprenditore

SESSA AURUNCA (gv) – Noto imprenditore assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta. Questa mattina la sentenza per Mario Verrillo di Sessa Aurunca del presidente dott. Francesco Rugarli, terza sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a tre anni. La difesa, gli avvocati Angelo Raucci e Rosario Avenia, ha dimostrato l’estraneità ai fatti del Verrillo nel periodo contestato per la bancarotta. Il processo continua, invece, per il padre di Mario Verrillo sotto accusa per gli stessi fatti.