Sessa Aurunca “città al di fuori del mondo”. Zinzi: qualcuno indichi a De Luca quali sono i Comuni della Campania

Il capogruppo della Lega in consiglio regionale risponde con un tweet ironico alle esternazioni del governatore su Sessa Aurunca, indicata come “una città al di fuori del mondo” per sottolineare di non avere interessi elettorali in quel comune

CASERTA Questa storia ci ricorda un’imitazione un po’ datata di Fiorello che nella stra-fortunata trasmissione Viva Radiodue, impersonava un Silvio Berlusconi che perdeva improvvisamente la memoria quando si sentivano pronunciare alcune parole, tipo giudice, pubblico ministero, processo, oppure tipo comunisti, al punto che Fiorello e Baldini lo ribattezzarono lo “smemorato di Cologno”. Per De Luca forse si è verificato lo stesso fenomeno: quando sente il nome di Gennaro Oliviero rimuove totalmente finanche la localizzazione territoriale dei suoi consensi, dei suoi voti che, evidentemente, non ritiene gli appartengano fino in fondo, dato che De Luca pensa che “appartenere a lui” significa avere quasi una devozione fisica, totale rispetto alla quale il governatore si dimostra poi generoso, elargendo posti di lavoro, prebende ecc. Così come abbiamo visto, per esempio, ad Aversa per la nota vicenda di Federica Turco, dei Sagliocco e degli Spezzaferri.

Sul “caso Sessa Aurunca”, addirittura disconosciuta quale città campana, è intervenuto Gianpiero Zinzi.

“Sessa Aurunca nel Lazio? Qualcuno indichi a De Luca quali sono i Comuni della Campania!”. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, risponde con un tweet ironico alle esternazioni del governatore su Sessa Aurunca indicata come “una città al di fuori del mondo” per sottolineare di non avere interessi elettorali in quel comune.

“Nel 2015 – spiega – proposi di regalargli un navigatore così che quando avesse deciso di occuparsi finalmente di qualche comune diverso da Salerno almeno avrebbe potuto raggiungerlo. E’ trascorsa una legislatura e mezzo da allora – osserva Zinzi – ma la situazione è sempre la stessa, se non peggio! Solidarietà ai cittadini di Sessa Aurunca ma anche a tutti i campani”.