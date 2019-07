SESSA AURUNCA. Un malore porta via il Prefetto Leopoldo Falco

SESSA AURUNCA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nelle Istituzioni, un malore porta via il Prefetto Leopoldo Falco, 64 anni. L’uomo, originario di Carano frazione di Sessa Aurunca, era stato Prefetto a Lucca.

Stanotte durante il sonno, nella sua abitazione di Roma, un malore lo ha portato via: per lui, nonostante i soccorsi, non vi è stato più nulla da fare.

Sconvolte diverse comunità che lo avevano conosciuto. In Toscana all’inizio della sua carriera dal 1982 al 1985 aveva lavorato nella prefettura di Pistoia nel ruolo di capo dell’Ufficio di gabinetto e di responsabile di varie divisioni dell’ufficio del Governo. Prima dell’arrivo a Lucca, Falco era stato vicedirettore dell’ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’Interno.

Il cordoglio del sindaco Luca Menesini: “Stanotte è deceduto Leopoldo Falco, Prefetto di Lucca.Una persona che da poche settimane aveva preso servizio da noi, ma alla quale già dobbiamo dire grazie, perché presente su ogni tema importante in un ruolo “super partes” come è giusto che sia, senza ingerenze.Pertanto, accanto al dolore e all’abbraccio alla famiglia, voglio anche dire grazie a questa persona che subito ha amato il nostro territorio e se ne è messo al servizio.Giusto in questi giorni, infatti, stava facendo visita a tutti i Comuni della provincia.”