Sfascia l’appartamento dopo la lite con la fidanzata davanti alla bimba di 6 mesi. Scarcerato

SAN FELICE A CANCELLO – Sabato 10 ottobre era stato tratto in arresto dai Carabinieri di Santa Maria a Vico e rinchiuso presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della fidanzata, consumatisi all’interno dell’abitazione familiare.

Si tratta di Michele Papa Gilles, 37 anni, soprannominato “o picciuot”, originario di Piedarienzo.



A seguito di un litigio avvenuto tra le mura domestiche, la fidanzata lo aveva accusato di averle messo le mani al collo e di aver smontato tutti i mobili dell’appartamento. La ragazza, una 26enne di origini albanesi, aveva altresì riferito ai Carabinieri che le condotte di maltrattamenti in suo danno andavano avanti da diverso tempo.Gli era stata contestata anche l’aggravante di aver commesso i fatti illeciti in presenza della propria figlia di appena sei mesi.Per questo motivo erano scattate, inevitabili, le manette. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto celebrata stamattina presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, il Gip ha disposto la scarcerazione del Papa, prescrivendo per lui il solo obbligo di allontanarsi dalla casa familiare ove vive la fidanzata.