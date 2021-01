Sfonda la porta di un’abitazione al rione Cappiello e ruba i mobili. Arrestato fratello del boss e il suo complice

Entrambi sono in carcere a Santa Maria ….

CASERTA – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 Gennaio u.s., la Polizia di Stato ha eseguito, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso in pari data, in relazione ad una unità immobiliare sita in Caserta, zona Rione “Cappiello”, abusivamente occupato nella giornata di Domenica 24 da Della Ventura Guerruccio, classe ’80 (persona gravata da numerosi precedenti). L’illecita intrusione, operata con violenza sulle cose per la rottura del portoncino di ingresso dell’appartamento in questione, aveva interessato l’immobile di proprietà di una persona, al momento non presente in abitazione poiché temporaneamente dimorante in altro Comune.

Il provvedimento è stato notificato all’occupante abusivo in occasione dell’arresto in flagranza di reato eseguito nella stessa mattinata di ieri dalla Squadra Volante della Questura di Caserta, atteso che lo stesso Della Ventura, in concorso con altre persone, veniva sorpreso nell’atto di asportare i mobili presenti all’interno dello stesso appartamento, parte dei quali rinvenuti dalle pattuglie intervenute, in particolare trovati a bordo di un furgone, veicolo parcheggiato poco distante dall’ingresso posteriore dello stabile.

Destinatario della stessa misura pre-cautelare dell’arresto in flagranza è risultato essere Scandolara Francesco, classe ’76, anch’egli gravato da numerosi precedenti, che insieme al Della Ventura, veniva colto nella disponibilità dei mobili, oggetto di furto, all’interno del veicolo.

Entrambi gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa della convalida degli atti, mentre l’unità immobiliare in questione è stata sottoposta a sequestro per la successiva restituzione al legittimo proprietario.