Sfregiate le auto dei docenti nel parcheggio della scuola

PIEDIMONTE MATESE – Vandali in azione al Liceo “Galileo Galilei” di Piedimonte Matese: danneggiate le auto dei docenti. Alcuni giorni fa diversi insegnanti hanno trovato le carrozzerie delle loro auto, parcheggiate all’interno del parcheggio dell’istituto scolastico, situato in via Aldo Moro, graffiate mentre erano impegnati a svolgere le lezioni.

Al momento, le autorità scolastiche stanno valutando se l’autore del gesto possa essere uno studente del liceo o una persona esterna che si è introdotta nel parcheggio. Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona potrebbero essere visionate per raccogliere elementi utili al fine di risalire ai responsabili