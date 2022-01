SHOCK AD AVERSA, 60enne trovato morto nel bagno di casa

AVERSA – È deceduto nella sua abitazione un uomo di Aversa, sessantenne, trovato privo di vita dai carabinieri nel suo appartamento in via Vito di Jasi.

I familiari, oggi pomeriggio, intorno alle ore 14, non sono riusciti a mettersi in contatto con l’uomo. A questo punto è partita la segnalazione agli uomini dell’arma e al servizio 118. I militari sono entrati con la forza e hanno trovato l’uomo privo di vita nel bagno, con tutta probabilità stroncato dal malore. In queste casi, la prima ipotesi, spesso quella corretta, è quella di un malore fatale.