SHOCK AD AVERSA. Accerchiato e pestato dalla baby gang per pochi euro

Grande indignazione da parte dei cittadini aversani stanchi di tali episodi di violenza gratuita e immotivata

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Baby gang prendono di mire coetanei e li picchiano. Scandaloso, ieri sera presso il Parco Pozzi ad Aversa un gruppo di 11 anni hanno preso di mira dei loro coetanei per picchiarli e aggredire senza un motivo solo per il gusto di dare sfogo alla violenza ed aggressività. Un atto vergognoso, fenomeno crescente in città. A denunciare l’accaduto i genitori della vittima, colpevole solo di essersi rifiutato di dare 1,50 euro, ai bulli. Questa la denuncia dei genitori Salvatore E Fortuna “Signor sindaco Alfonso Golia ma com’è possibile che due ragazzini di 11 anni escono per fare una passeggiata e vengono pestati dai bulletti del cazzo nel parco pozzi ? Ma i controlli dove cazzo sono ? Mio figlio è tornato a casa tutto spaventato con un labbro gonfio pke dei ragazzini loschi lo hanno pestato pke nn ha voluto dargli 1,50€ ma veramente facciamo ,poi si lamentano che un genitore va e o abboff e schiaff….che gente di merda…” Grande indignazione da parte dei cittadini aversani stanchi di tali episodi di violenza gratuita e immotivata.