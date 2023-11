Shock in paese: 25enne accoltellato nella villa comunale

L’aggressione nella notte

GRICIGNANO D’AVERSA – Shock nella notte scorsa a Gricignano d’Aversa: giovane accoltellato nei pressi della Villa Comunale. M.S., 25 anni, è stato vittima di un’aggressione: colpito con una coltellata all’addome da parte di uno sconosciuto. La polizia è al lavoro per fare chiarezza su quanto accaduto. Trasportato all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa dove fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.