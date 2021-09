CAPODRISE – Raid incendiario nella notte a Capodrise. Nel mirino dei malviventi è finita l’abitazione dell’Avvocato penalista, Vincenzo Russo. Il professionista originario di Recale, vive a Capodrise, in via Palermo, angolo via Roma in un’abitazione indipendente con la famiglia.

Del liquido infiammabile, sembrerebbe, essere stato cosparso sulla porta di ingresso e poi dato alle fiamme. Fortunatamente sembrerebbero non esserci state gravi conseguenze.