Shock. Trova una pistola in strada, la scalcia e parte un colpo

SANTA MARIA A VICO – Tira un calcio ad una pistola ed esplode un colpo. Una commerciante di Santa Maria a Vico, questa mattina, tra via Appia Antica e viale della Stazione ha rischiato di essere colpita da un colpo partito accidentalmente da una pistola. La donna, aperta la sua attività si sarebbe allontanata qualche minuto. Nel fare ritorno presso il suo negozio avrebbe trovato sul marciapiede, quasi sull’uscio della porta, una pistola e credendo si trattasse di un giocattolo caduto, forse, a qualche bambino ha allontanato l’arma con un piede ed è stato proprio in quel momento che sarebbe esploso un colpo. Sul posto i carabinieri della stazione locale e la polizia scientifica. Potrebbe trattarsi della stessa arma con cui un 36enne del posto, sabato sera, ha ferito con un colpo di arma da fuoco un 21enne di San Felice a Cancello (clicca qui per leggere)