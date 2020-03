Si barrica in casa e minaccia il suicidio. Uomo salvato dal sacerdote

ORTA DI ATELLA – (Lidia e Christian de Angelis) Minaccia il suicidio, salvato dal parroco. L’altro ieri grande paura in paese, un uomo, A.C. di 50 anni disperato perchè senza lavoro, in via San Donato, ad Orta di Atella, si è barricato in casa, minacciando il suicidio. Alcuni fedeli hanno avvisato il sacerdote a cui l’uomo confidava la sua sofferenza, e il sacerdote si è subito precipitato a casa del fedele, per distoglierlo dal compiere l’insano gesto. Dopo ore di trattative, l’arrivo dei militari del Comando di Marcianise e i vigili del fuoco per aprire la porta dell’abitazione sbarrata dal 50enne, si è riusciti a far desistere A.C. dal suicidarsi, grazie ad un lavoro paziente e costante del sacerdote, e dei militari che l’uomo ha finalmente aperto ai soccorsi e ai familiari, era scosso per la situazione, ma fortunatamente non ha dato seguito all’insano gesto. Un respiro di sollievo da parte dei cittadini, una vita salvata, anche se in preda alla disperazione per le difficoltà economiche in cui versa.