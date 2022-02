Si è spenta la professoressa Elena Marino, gli studenti dicono addio alla docente di matematica

La 63enne era ricoverata all’Umanitas di Rozzano, a Milano. I funerali si terranno domani mattina alle 10 nel santuario di Nostra Signora di Fatima

MARCIANISE Si è spenta in queste ore Elena Marino, docente di matematica e scienze del liceo Quercia di Marcianise. La donna, conosciuta in città ed amata dai suoi studenti, da anni combatteva contro un brutto male. La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa in città. Elena Marino era ricoverata all’Umanitas di Rozzano, a Milano. I funerali si terranno domani mattina alle 1o nel santuario di Nostra Signora di Fatima.