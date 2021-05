Si fingono tecnici Sisal. Truffa alla tabaccaia per 7500 euro

CRONACA – Domenica 30 maggio, a Udine, al termine di un’attività di indagine posta in essere a seguito di una denuncia-querela sporta dalla titolare di una tabaccheria del centro, i carabinieri della Stazione del capoluogo friulano hanno denunciato in stato di libertà per “concorso in truffa aggravata” un 30enne residente in provincia di Cosenza e una 33enne residente nel Casertano, entrambi con precedenti di polizia.

I due, fingendosi tecnici “Sisal”, tramite contatto telefonico, lo scorso 19 gennaio hanno indotto l’inconsapevole denunciante, attraverso l’apparecchiatura Sisalpay, ad effettuare delle operazioni di ricarica su carta ricaricabile intestata a loro stessi, per un importo complessivo di 7500 euro. A seguito dell’indagine e dell’identificazione delle due persone è scattata la denuncia.