Si innamora della vicina e la perseguita: 31enne condannato

BELLONA – Si innamora della vicina e la perseguita: condannato ad un anno e 8 mesi di reclusione. È questa la decisione della Prima Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale presieduta dal giudice Giovanni Caparco nei confronti di A.G., 31enne di Bellona, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex vicina.

Lo stalker venne tratto in arresto il 13 settembre scorso dai carabinieri della stazione di Vitulazio a seguito dell’ennesimo atto intimidatorio compiuto nei confronti di una 24enne vicina di casa. La vicenda nasce dopo l’ennesimo rifiuto ad un ossessivo corteggiamento nei confronti della 24enne che abitava poco distante dal 31enne nella stessa strada. La spiava, la pedinava ed in una occasione in preda dell’ira avrebbe iniziato a lanciare pietre contro l’abitazione della 24enne. La ragazza esasperata denunciò tutto ai carabinieri.