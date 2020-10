Si innamora perdutamente di una ragazza ma lei gli da due di picche. All’ennesima scenata scoppia la rissa

Macerata – Affrontare un amore non corrisposto è sempre un duro colpo per i sentimenti di una persona. Quando però l’attrazione diventa morbosa, molto spesso le cose degenerano. E’ quanto accaduto la scorsa sera in piazza De Gasperi a Macerata dove un 46enne, da tempo invaghito di una ragazza di 23 anni, ha compiuto una vera e propria scenata nei confronti della giovane.

L’uomo, preso dalla morbosa gelosia, le ha insistentemente chiesto cosa ci facesse in strada, intimandole di ritornare a casa.

La ragazza, da tempo infastidita dai suoi atteggiamenti, è stata però prontamente difesa da un suo parente. Questi ha aggredito l’opprimente corteggiatore, e n’è scaturita una vera e propria zuffa, con abbondanti ceffoni.

Sul posto è giunta la polizia, che ha ristabilito l’ordine ed ha tranquillizzato la ragazza