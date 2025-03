Si lascia con la fidanzata e minaccia il fratello di lei: LA SENTENZA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN FELICE A CANCELLO – Si è concluso oggi il processo a carico di P.V., 30enne accusato di stalking e minacce nei confronti del fratello della sua ex fidanzata.

La persona offesa non si è presentata in aula, e, a seguito di una discussione tra il Pubblico Ministero e la difesa, il Giudice ha ritenuto il reato procedibile solo a querela di parte. In assenza della parte offesa, P.V. ha accettato la remissione tacita della querela, mettendo fine a una vicenda giudiziaria che durava da tre anni.

Il 30enne, difeso dall’avvocato Rosa Piscitelli, ha sempre sostenuto che le accuse fossero legate a una discussione avvenuta dopo la rottura con la sorella del denunciante. Con l’assenza della parte offesa in aula, si chiude definitivamente il caso.