SAN CIPRIANO D’AVERSA – Una signora di mezza età di San Cipriano d’Aversa è stata derubata da una colf straniera dell’Est Europa. La ragazza alla pari si è presentata in casa per le faccende domestiche. Poco dopo però la donna ha scoperto che mancavano dalla camera da letto diversi oggetti preziosi. Rubati anche regali di battesimi e comunioni. Non si tratterebbe di un caso isolato.