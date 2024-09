Si schianta contro il cancello di un’abitazione: corsa in ospedale per un 24enne

Prima l’arrivo al pronto soccorso del vicino ospedale poi il trasferimento al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove le sue condizioni sono apparse piuttosto serie

CAPODRISE – Incidente, nella notte, nel centro storico di Capodrise. Un centauro, M.B.,24 anni, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, tra via Ienco e via Casa Fusco ne ha perso il controllo e si è schiantato contro il cancello di un’abitazione.

Il tonfo del violento urto ha svegliato i residenti della zona che hanno fatto scattare la richiesta d’aiuto al 118. Il giovane è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise.

Successivamente data la gravità della situazione è stato disposto il trasferimento al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Al momento dell’arrivo nel nosocomio del capoluogo il giovane era intubato e le sue condizioni sono ritenute molto serie.